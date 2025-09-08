El padre de Javier Milei asistió a votar con una decena de custodios

En el marco de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el padre de Javier Milei emitió su voto en una escuela de Vicente López, con un amplio operativo de seguridad.

Norberto Milei sufragó este mediodía en el Instituto Pedro Poveda, del partido bonaerense de Vicente López, misma institución en la que lo hizo su hija y secretaria general de la Presidencia, quien asistió más temprano.

El hombre, de 82 años, arribó al establecimiento en una camioneta negra, junto a su esposa Alicia Luján Lucich, y fue escoltado por casi una decena de custodios. Votó muy rápido y se retiró del lugar sin formular declaraciones a la prensa.