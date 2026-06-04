La querella sostiene que Claudio Barrelier no actuó solo

Los abuelos de la adolescente presentaron nuevas pruebas ante la Fiscalía. El abogado Carlos Nayi cuestionó el rol de personas cercanas al único detenido y pidió profundizar la investigación.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega podría sumar nuevos capítulos. Este miércoles, los abuelos de la adolescente se presentaron ante la Fiscalía acompañados por el abogado querellante Carlos Nayi para aportar elementos que consideran relevantes para el avance de la causa.

Tras la reunión con los investigadores, el letrado sostuvo que existen indicios que justifican ampliar la investigación más allá de Claudio Barrelier, el único imputado y detenido por el crimen de la joven de 14 años.

“Esta responsabilidad no se agota en el detenido. La Fiscalía debe avanzar sobre otras posibles responsabilidades”, afirmó Nayi al dialogar con la prensa.

### La atención puesta en el Ford Ka

Uno de los puntos señalados por la querella está relacionado con el Ford Ka negro que, según la investigación, habría sido utilizado para trasladar los restos de Agostina hasta el descampado donde fueron hallados.

Nayi cuestionó el accionar de la propietaria del vehículo, quien se lo habría facilitado a Barrelier el 25 de mayo, cuando la desaparición de la adolescente ya era ampliamente conocida en Córdoba.

Según el abogado, la mujer conocía el contexto en el que se encontraba Barrelier y sabía que estaba siendo investigado por la desaparición de la menor.

“Hay elementos que ameritan ser investigados para determinar si existió algún grado de responsabilidad o colaboración posterior al hecho”, sostuvo el representante de la familia.

No obstante, aclaró que no está atribuyendo participación directa en el crimen, sino que considera necesario profundizar las actuaciones para establecer eventuales responsabilidades penales.

La querella también puso el foco en las personas que convivían con Barrelier al momento de los hechos.

Entre ellas figuran integrantes de su familia y otras personas que residían en la vivienda donde, según la hipótesis de la investigación, se habría cometido el crimen.

Nayi expresó sus dudas respecto de las declaraciones que indicaron que no se escucharon movimientos ni situaciones extrañas durante las horas en que se presume ocurrió el asesinato.

A criterio del abogado, resulta difícil sostener que una sola persona haya podido ocultar durante varios días los restos de la adolescente y sortear el intenso operativo de búsqueda desplegado en toda la provincia.

Mientras la causa continúa avanzando, la familia de Agostina aguarda la entrega del cuerpo para realizar el velorio y darle el último adiós.

Según indicó la querella, la madre de la adolescente continúa internada y atraviesa un delicado estado emocional tras conocer el desenlace de la búsqueda.

Por su parte, la Fiscalía sigue trabajando sobre distintas líneas investigativas y analizando los resultados de las pericias incorporadas al expediente, en una causa que mantiene una fuerte conmoción social en Córdoba y en todo el país.