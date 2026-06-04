Tras sus dichos sobre Agostina, reflotan una canción de Recalde sobre alumnas escolares

Una composición registrada por Diego Recalde y disponible en YouTube volvió al centro de la escena por su letra sobre una estudiante. La difusión creció tras sus dichos sobre Agostina, que generaron fuertes críticas.

La figura de Diego Recalde volvió a quedar bajo cuestionamiento luego de que se viralizara una canción compuesta por él hace aproximadamente diez años, cuya letra incluye referencias a alumnas en edad escolar y expresiones que provocaron una amplia reacción de rechazo en redes sociales y medios de comunicación.

El tema, titulado De nuevo Dolores, formó parte de un disco de su banda Trío Ibáñez. La composición reapareció en los últimos días, en el contexto de la conmoción generada por el asesinato de Agostina y las movilizaciones de Ni Una Menos.

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Jorge Rial reaccionó a un video de Diego Recalde y cuestionó con dureza sus declaraciones sobre el caso Agostina Vega. pic.twitter.com/SIa5XJCIV5 — Carnaval Stream (@CarnavalStream) June 4, 2026

La canción se encuentra disponible en su canal oficial de YouTube y figura registrada a su nombre en la Biblioteca Nacional. En la letra se menciona a una joven que “va al colegio”, “usa jumper” y lleva una “mochilita de Sara Key”. Además, el narrador se define como “adicto al jumper” y hace referencia a haber pasado por una “granja” de rehabilitación.

La difusión del material tomó impulso luego de que Jorge Rial lo exhibiera en su programa y cuestionara duramente al escritor y panelista. “Por eso no fue casualidad lo que dijo”, sostuvo el conductor al vincular el contenido de la canción con las recientes declaraciones de Recalde sobre Agostina.

La controversia se profundizó a partir de su participación en Crónica, donde sus expresiones sobre la joven asesinada generaron fuertes críticas. Distintos sectores consideraron que sus palabras la revictimizaban al atribuir aspectos de lo ocurrido a “su actitud física y soltura”.

La circulación masiva de la canción en las últimas horas reavivó el debate sobre el contenido de la obra y volvió a colocar a Recalde en el centro de la escena pública.

Los repudiables dichos de Recalde