Detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas

El incidente ocurrió en una escuela del partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Fue descubierto por un votante.

Durante la jornada de Elecciones en la Provincia de Buenos Aires, este domingo un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido durante el mediodía por robar boletas del partido opositor Fuerza Patria dentro del cuarto oscuro.

Esta situación ocurrió en la Escuela N°12 de la localidad de Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas, y el hombre habría sido descubierto por un votante, que no dudó en dar aviso a las autoridades de lo que estaba ocurriendo.

Según se puede ver en las imágenes difundidas en las redes sociales, el hombre se encontraba guardando las boletas en un sobre. El propio votante que ingresó al recinto fue quien grabó la secuencia y alertó inmediatamente a las autoridades de mesa, generando indignación en el establecimiento.

“Vamos a ponerlo en primera plana para que vean. El señor fiscal de la Libertad Avanza robando boletas. Ahí se lo ve con las boletas en la mano. Muy bien, muy bonito. Ahí viene la Policía”, se escucha decir al autor del video mientras enfocaba al fiscal con un sobre marrón en mano y dentro se ven boletas con la imagen de Leonardo Nardini, candidato a la oposición.