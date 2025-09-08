Guillermo Francos: "Es momento de hacer autocrítica"

El jefe de Gabinete de la Nación admitió la derrota de La Libertad Avanza por una diferencia de 13 puntos en las elecciones legislativas bonaerenses y señaló la necesidad de revisar el accionar político del oficialismo.

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, fue uno de los primeros funcionarios en pronunciarse este lunes tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. En un clima tenso, Francos calificó los resultados como un "viento muy fuerte" y se sumó a las palabras del presidente Javier Milei, quien anoche ya había expresado la necesidad de "hacer autocrítica, de analizar y de ver en qué fallamos".

En diálogo con Radio Mitre, el funcionario también hizo hincapié en la economía. "Tenemos que analizar por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que opina la gente y lo que el gobierno propone como política", aseguró.

El rumbo del Gobierno no se modifica

A pesar del revés electoral, Francos fue enfático al asegurar que el gobierno no cambiará el rumbo de su gestión. "Estamos convencidos de que el equilibrio fiscal es la base de un crecimiento económico", afirmó, y añadió que el paso de la "macroeconomía a la microeconomía para la gente es muy importante".

Asimismo, el jefe de Gabinete admitió que el oficialismo deberá revisar su accionar político, reconociendo que la supuesta "soberbia" con la que se transmitió su mensaje "al pueblo no le cayó bien".

Reunión de Gabinete y planes a futuro

A primera hora de esta mañana, el presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en la Casa Rosada para analizar el escenario electoral y definir la estrategia de cara a las elecciones de octubre. Estos comicios son cruciales para el oficialismo, que busca aumentar su representación en el Congreso y reducir la resistencia a sus proyectos de ley.

La derrota electoral se produjo tras el contundente triunfo del peronismo en Buenos Aires, que con más del 47% de los votos logró mantener y sumar bancas en la Cámara de Diputados y el Senado.

Anoche, el propio presidente Milei aceptó la derrota con un tono autocrítico. "Sin dudas, en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir, lo que hay que hacer es aceptar los resultados", sostuvo. Sin embargo, también dejó en claro que el "rumbo por el cual fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar".