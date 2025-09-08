Joven conductor vuelca con su auto en Km. 8 y sale ileso

Un accidente vial se registró este domingo cerca de las 23:30 en la avenida Nahuel Huapi al 2400, en la zona de Km. 8.
Personal policial intervino tras un llamado telefónico que alertaba sobre el vuelco de un vehículo. Al llegar al lugar, constataron que un Chevrolet Corsa, dominio HGT 008, conducido por T.D.D. (19), había terminado apoyado sobre su techo en la cinta asfáltica.
El joven, único ocupante, logró salir por sus propios medios del habitáculo y, tras la llegada de una ambulancia, fue asistido por personal médico a cargo del doctor Moskalu, quien determinó que no presentaba lesiones.
De acuerdo con el testimonio del conductor, el accidente se produjo por una falla mecánica que le hizo perder el control del rodado, impactando contra el cordón cuneta, lo que provocó la desestabilización y posterior vuelco.
La documentación del vehículo se encontraba en regla.