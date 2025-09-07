Despiste sin heridos en Kilómetro 5

Personal policial de la Comisaría Mosconi intervino este domingo a la madrugada en un siniestro vehicular registrado en Kilómetro 5.

A las 4:50, un Volkswagen Gol Trend, conducido por un hombre sufrió un despiste en la esquina de Avenida del Parque y José Ingenieros.

Según explicó el conductor a la policía, pasó sobre un charco de agua, lo que hizo que perdiera el control del vehículo. El auto terminó dentro de un canal de desagüe, con daños en el paragolpes delantero del lado del conductor.

No hubo heridos y el conductor tenía toda su documentación en regla. Además, le hicieron un test de alcoholemia que dio negativo.