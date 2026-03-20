Tres personas murieron en un choque frontal

Una Toyota Hilux y una Ford EcoSport chocaron de frente en la ruta 3, a la altura de Garayalde. Equipos de emergencia trabajan en el lugar.

Tres personas fallecieron como consecuencia de un choque frontal que se produjo este viernes por la tarde sobre la ruta Nacional 3, en el kilómetro 1750, en la zona de Garayalde.

El fatal accidente involucró a una Toyota Hilux en la que viajaban dos personas y a una Ford EcoSport, con cuatro personas a bordo.

Las tres personas fallecidas serían ocupantes de la Ford EcoSport.

Equipos de emergencia junto a la Policía del Chubut trabajan en el lugar para asistir a los lesionados y determinar las causas del siniestro vial, indicaron fuentes oficiales.