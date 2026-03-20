Allanaron oficinas en pleno Centro

Sucedió ayer, en el marco de una investigación llevada adelante por Aduana y personal de Investigaciones de la Prefectura Nacional Argentina.

El jueves, personal de Investigaciones de la Prefectura Nacional Argentina llevó adelante un allanamiento en oficinas de la calle Sarmiento casi Pellegrini del Centro de Comodoro.

La diligencia obedeció a una investigación que se instruye bajo el área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Federal de Comodoro, a cargo de la fiscal Verónica Escribano.

Se trata de una investigación realizada por Aduana por infracción al código aduanero. La misma se llevó adelante con personal de Investigaciones de la Prefectura Nacional Argentina y el allanamiento fue autorizado por el Juzgado de Garantías de esta ciudad.