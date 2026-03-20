Mantienen la prisión de un condenado por abuso

La prisión preventiva se confirmó por otros seis meses, mientras se aguarda que la condena quede firme.

Para este viernes al mediodía se encontraba programada, en el juzgado penal de Comodoro Rivadavia, la audiencia de control obligatorio de la prisión preventiva en una causa por abuso sexual agravado que tiene como condenado a V.C.L.

En ese marco, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga de la medida de prisión, mientras que la defensa no formuló objeciones. Asimismo, ambas partes informaron que se encontraban participando simultáneamente en otro debate ante un tribunal por jurados, por lo que solicitaron ser dispensadas de asistir a la audiencia y que el tribunal resolviera la cuestión por escrito.

En función de ello, el tribunal de control resolvió, por escrito, suspender la audiencia y mantener la prisión preventiva que cumple V.C.L. por el plazo de seis meses o hasta que la sentencia quede firme, lo que ocurra primero.

EL CASO

El imputado fue condenado, a comienzos de octubre de 2024, a ocho años de prisión tras haber sido declarado penalmente responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”.

En marzo de 2025, la Cámara en lo Penal local rechazó la impugnación presentada por la defensa y confirmó en todos sus términos la sentencia de primera instancia.

Luego, la defensa interpuso un recurso extraordinario, que también fue rechazado por la Cámara, lo que dio lugar a la presentación de un recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Finalmente, el 18 de marzo el Superior Tribunal resolvió declarar improcedente la impugnación extraordinaria, con costas, y confirmar la sentencia condenatoria de la Cámara en lo Penal local.

El tribunal de revisión estuvo integrado por los jueces penales Mariano Nicosia y Martín Cosmaro. El Ministerio Público Fiscal fue representado por la funcionaria de fiscalía Macarena Murua, mientras que la defensa de V.C.L. fue ejercida por el abogado particular Benjamín Sanabria.