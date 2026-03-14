Un hombre de 69 años, oriundo de Río Gallegos, sufrió el accidente en las escaleras del apart hotel donde se alojaba con su familia. Ocurrió en el Centro de Comodoro Rivadavia.

Murió un hombre al caer desde un cuarto piso

Este sábado por la mañana se produjo la tragedia en el Centro de Comodoro Rivadavia.

Según la información judicial, un hombre de 69 años, murió tras caer desde el cuarto piso de un apart hotel situado en 9 de Julio casi San Martín.

El accidente se registró alrededor de las 9:40, cuando personal de la Comisaría Primera fue alertado por la caída de una persona en el espacio central de una escalera interna tipo caracol del edificio.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la víctima -identificada como T.P.N- había sufrido lesiones fatales producto del impacto.

El hombre, oriundo de Río Gallegos, se encontraba de paso en la ciudad junto a su esposa y su hija, alojado en el hotel donde ocurrió el episodio.

Las autoridades judiciales trabajan para establecer cómo se produjo la caída y determinar las circunstancias.