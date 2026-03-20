La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este domingo 22 de marzo se realizará un corte programado de energía eléctrica que afectará a diez barrios de la zona sur de Comodoro Rivadavia.

Corte de luz programado: afectará a 10 barrios de Zona Sur este domingo

La interrupción del servicio se extenderá desde las 08:00 hasta las 13:00 horas, y responde a tareas de mantenimiento en las instalaciones eléctricas.

Barrios afectados

El corte alcanzará a los siguientes sectores:

José Fuchs

San Martín

Ceferino

Jorge Newbery

Las Flores

La Floresta

Pietrobelli

La Loma

9 de Julio

13 de Diciembre

Motivo del corte

Desde la SCPL indicaron que los trabajos buscan mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico y garantizar un servicio más estable en estos barrios.

Además, aclararon que la realización del corte queda sujeta a condiciones climáticas favorables.