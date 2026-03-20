Corte de luz programado: afectará a 10 barrios de Zona Sur este domingo

La interrupción del servicio se extenderá desde las 08:00 hasta las 13:00 horas, y responde a tareas de mantenimiento en las instalaciones eléctricas.
Barrios afectados
El corte alcanzará a los siguientes sectores:
José Fuchs
San Martín
Ceferino
Jorge Newbery
Las Flores
La Floresta
Pietrobelli
La Loma
9 de Julio
13 de Diciembre
Motivo del corte
Desde la SCPL indicaron que los trabajos buscan mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico y garantizar un servicio más estable en estos barrios.
Además, aclararon que la realización del corte queda sujeta a condiciones climáticas favorables.