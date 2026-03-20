El damnificado corrió al ladrón, quien descartó la mochila en el camino. Policías lograron aprehender al sospechoso.

Rompió vidrios en una camioneta y robó una mochila

A las 5:25 de este viernes, personal policial logró aprehender, en Kilómetro 5, a un hombre de 37 años que robó una mochila desde el interior de una camioneta. Destrozó dos de los vidrios laterales para cometer el delito.

El robo se produjo en una Toyota Hilux estacionada frente a una vivienda en la calle Código 1625.

El damnificado manifestó que observó a tres hombres y que uno de ellos sustrajo la mochila de color gris del interior del vehículo. Esta contenía dos teléfonos celulares y documentación.

El damnificado inició la persecución del ladrón por la avenida Granson, donde el delincuente descartó la mochila arrojándola al suelo.

Aproximadamente a una cuadra del lugar, personal policial logró interceptar y aprehender al sospechoso, quien fue trasladado a la Comisaría Mosconi.

La Toyota Hilux sufrió la rotura de los cristales delantero y trasero de su lateral derecho.