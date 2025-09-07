Milei admitió errores, aunque su modelo no cambiará

“Si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que debe hacer es aceptar los resultados. No han sido positivos, hemos tenido un revés, y hay que asumirlo con responsabilidad”, dijo este domingo a la noche Javier Milei.

En medio de un clima de derrota y ante un auditorio escaso, el Presidente se mostró junto a su polémica hermana Karina; la mayoría de su gabinete; el diputado Martín Menem; el operador Sebastián Pareja y el monotributista asesor, Santiago Caputo.

“Ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de este tipo. Ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años de manera muy eficiente. Tal como veníamos señalando, iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos”, sostuvo Milei, remarcando que el 33,48% que obtuvo este domingo será la base desde la cual LLA empezará a trabajar para el 26 de octubre.

Además, el Presidente sostuvo que “esto va a dar lugar a un profundo análisis de los resultados y una profunda autocrítica; no hay opción; vamos a corregir todo los errores; todo en lo que nos hayamos equivocado”.

No obstante, Milei aseguró que “el rumbo no se va a modificar sino que se va a redoblar. No se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno; el rumbo no solo se confirma sino que lo vamos a acelerar y profundizar más".

Llamó la atención la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, entre los que estuvieron al lado de Milei en su hora más triste.