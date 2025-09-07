Axel: "le vinimos a poner freno al gobierno de Milei"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió este domingo por la noche a hablar tras consolidarse el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses. Desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata, el mandatario se mostró rodeado de los principales funcionarios de su administración, además de candidatos y dirigentes del PJ. Mientras la militancia coreaba de fondo “es para Axel la conducción” y “se siente, se siente, Axel presidente”, Kicillof inició su discurso por los agradecimientos.

“Gracias a los que escucharon lo que nos pedía nuestro pueblo. A los que permitieron forjar una sola boleta que es la de Fuerza Patria, que hoy terminó con una victoria aplastante en toda la provincia. Gracias Sergio [Massa], Cristina [Kirchner], injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario", sumó.

Luego, hizo referencia a la escena política. “Yo sé que estamos en una etapa y en una época donde nuestra gente, nuestro pueblo, la está pasando mal, muy mal. Pero la verdad es que permitámonos disfrutar este momento y este intervalo, de una alegría reparadora y necesaria. Veníamos a festejar que con una boleta le veníamos a poner freno a este gobierno de Milei y acá estamos", dijo.

“En esta etapa tan compleja, es la primera vez prácticamente que hay un gobierno nacional de esta orientación y de este signo tan extravagante y bizarro, pero que al mismo tiempo la provincia se gobierna desde una mirada tan distinta a lo que pasa en la nación. Dijimos que el gobierno que encabezamos, iba a funcionar como un escudo y como una red para defender y proteger en la medida de las posibilidades a nuestro pueblo", agregó.

Y enfatizó: ″2 millones de millones de pesos nos arrebató el gobierno nacional, nos atacaron, nos insultaron una y mil veces. Nosotros nunca respondimos con agresión. Nunca respondimos con maltrato, nos dedicamos a trabajar, a trabajar y a trabajar por la provincia. Veníamos a demostrar que había otro camino posible y construir una alternativa. Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país".

Para Kicillof, los resultados de estos comicios obligan a Javier Milei a “rectificar el rumbo”. “Los votos dejaron muy en claro que no se le pueden quitar los recursos que le corresponden a las provincias de la Argentina. No son de este gobernador o este presidente, son del pueblo que lo reclamó en las urnas. No se puede gobernar más con odio, maltrato o con insultos. El gobierno tiene que intervenir y no puede actuar con indiferencia”, sostuvo.

Advirtió además que “lo peor” que pueda hacer el principal espacio opositor es “tomar este triunfo con soberbia” y admitió que “venimos de una enorme decepción a nivel nacional de nuestro propio gobierno. Ganamos, pero sumando fuerzas, y vamos a seguir sumando fuerzas en el peronismo y afuera del peronismo”, reparó el gobernador bonaerense.

Y le envió un fuerte mensaje al líder de La Libertad Avanza: “Milei, el pueblo te dio una orden: no podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. Escuchá al pueblo y goberná para el pueblo. Tenemos que imperiosamente reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos y argentinas. Espero mañana el llamado, tené el coraje y la valentía de llamar, trabajar y ponernos de acuerdo“.

EL AUDIO DE CRISTINA KIRCHNER

Previo al discurso del jefe provincial, la exvicepresidenta Cristina Kirchner hizo presencia en el acto por medio de una grabación de voz. “Quiero enviar un saludo al pueblo de mi querida Provincia. A todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que participaron en esta jornada histórica en la que con mucha responsabilidad democrática le pusieron un límite a un Presidente que no parece entender que debe gobernar para todos”, dijo.

“Espero sinceramente que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer de la forma que lo hace. Ruego a Dios que le dé la serenidad y la sabiduría para hacerlo. Es lo que esperamos todos los argentinos esta noche. Quiero felicitar a los candidatos de Fuerza Patria, militantes y fiscales. También a todos los intendentes, a Axel, a Sergio, a Juan y a Máximo, que me está acompañando en San José 1111”, sumó.

Y enfatizó: “Este triunfo nos llena de orgullo pero también de responsabilidad. Saludos a todos y a todas”.