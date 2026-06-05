Habló la abogada de la primera víctima de Barrelier: "Es un monstruo"

Mónica Picco se constituyó como representante de “Milagros”, la joven que el año pasado fue secuestrada por el mismo sujeto que es principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega.

La abogada Mónica Picco se constituyó este jueves como querellante particular de “Milagros”, la joven que fue secuestrada en 2025 por Claudio Barrelier, principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega, la adolescente asesinada brutalmente en Córdoba.

En diálogo con C5N, la letrada dio detalles del episodio que sufrió su representada y cómo llegó hasta el domicilio de la calle Juan del Campillo, donde vivía el detenido y la mantuvo secuestrada, pudiendo escapar del lugar.

“Barrelier le pide que le guardara dinero y a cambio él le iba a pagar $2 millones. Se aprovecha, la engaña", señaló Picco, señalando que el imputado "hace todo el acting para que esta chica crea que esto iba a ser así”.

“Van hasta el banco y él, teóricamente, saca dinero", para regresar a la casa del barrio Cofico, donde la joven es amenazada por el agresor: "Saca un arma, le pide que se desnude, le ata los pies, le ata las manos, le pone una cinta en la boca", detalló Picco.

Luego de asegurarle que su pretensión no era abusar de “Milagros”, “él le dice ‘yo no quiero tener relaciones con vos, pero la gente que te va a dar el dinero sí necesita que te vean así’”, agregando que Barrelier “le quitó las llaves de la moto y el celular, como para que no se pudiera ir, ni comunicarse con nadie".

En un momento, cuando el sujeto salió a la vereda para ingresar la moto de la víctima al domicilio, ésta logró desatarse y correr fuera de la casa pidiendo auxilio. "Salió corriendo como estaba, en bombacha y completamente desnuda", explicó.

"Se pudo refugiar en una barbería enfrente, en donde el encargado y otros vecinos la asistieron y llamaron inmediatamente a la policía", relató la abogada para quien el acusado "es un monstruo".

El secuestro de la joven que entonces tenía 20 años ocurrió el 6 de mayo de 2025, precisó la letrada, y la causa fue acumulada con el expediente principal que investiga el femicidio de la adolescente de 14 años.

Finalmente, Picco aseguró que existen cómplices del detenido porque, tras lo ocurrido, desde el interior de la casa de Juan del Campillo 878 salió una mujer con una menor, que "serían la pareja de Barrelier con la hija… Es muy raro que no sepan algo así, algo que está sucediendo en el domicilio. No habría manera física de ignorar lo que pasaba ahí adentro", concluyó.

De hecho, un hombre de 47 años fue detenido este jueves, a pedido del fiscal Raúl Garzón, por presunto encubrimiento agravado, en el marco del femicidio de Agostina Vega: se trata de Osvaldo Fassetta, quien vivía en un habitación que le había prestado el propio Barrelier en su vivienda del barrio Cofico.