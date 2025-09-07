El sospechoso fue detenido en la esquina de Sarmiento y Belgrano. Se negó a identificarse y generó disturbios.

Intentaba abrir autos de madrugada en el Centro

A la 1:40 de este domingo, efectivos policiales de la Seccional Primera detuvieron a un hombre de 18 años, en la esquina de Sarmiento y Belgrano.

La aprehensión se produjo luego que un vecino llamó a la policía porque vio a alguien tratando de abrir las puertas de autos estacionados.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron al sospechoso mirando hacia el interior de algunos autos.

El sospechoso se negó a identificarse, empezó a insultar a los policías y provocó disturbios.

De ese modo, resultó detenido por resistencia a la autoridad.