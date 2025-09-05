El excampeón de TC Emanuel Moriatis sufrió un violento robo en Panamericana

El excampeón de Turismo Carretera (TC) Emanuel Moriatis sufrió un violento robo en Panamericana este jueves, de acuerdo a lo que contó en sus redes sociales. El también presidente de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo reveló que dos ladrones lo interceptaron en medio de la autopista para asaltarlo y robarle la moto, y que los delincuentes le dispararon.

Moriatis subió un video en su cuenta de Instagram para contar lo sucedido y así alertar a quienes circulan por la zona. Según su relato, alrededor de las 18.45, salió del Autódromo de Buenos Aires; ya dudaba si circular en su moto por ese camino dado que habían asaltado a un amigo suyo. Por cuestiones de puntualidad y agilidad, decidió tomar esa dirección. “Tengan mucho cuidado los que andan en moto por Panamericana. Pasé por una comisaría y me dijeron que no hay cámaras”, denunció el expiloto de TC.

En tanto, este viernes ahondó en el hecho de inseguridad que sufrió. “Uno siempre dice, gracias a Dios no me pasó nada y lo deja ahí, pero lo tengo que contar, porque hace un mes le robaron de la misma manera a un amigo. Había dejado de usar la moto pero ayer tenía que ir al Autódromo y después al centro, tenía la necesidad de llegar a horario”, volvió a contar.

En ese marco, indicó en diálogo con radio Mitre que el asalto ocurrió a la altura de la calle Corrientes (Martínez) en plena hora pico, cuando el tránsito por Panamericana suele estar detenido por la gran afluencia de vehículos. Tras ello, Moriatis detalló la violenta secuencia: “Mientras circulaba por el lado derecho de los carriles, dos ladrones se me pusieron de costado como para que frene, uno me mostró el revolver y me hizo señas para que frene. Ahí es cuando disparó un tiro al piso. Clavé los frenos, solté la moto y empecé a trotar hacia atrás, pero mirándolos. Y vi que uno se me venía”.

Durante esos momentos de tensión, el expiloto dijo que tanto él como el ladrón tenían casco, por lo que explicó que no escuchaba lo que le decía. “Me habrá pedido que no me moviera. Ahí me disparó a quemarropa, pero como iba corriendo, no me llegó”, reveló.

Todavía conmocionado por el asalto, mencionó que se sintió “a la buena de Dios”. Además, los delincuentes le sacaron su bolso, su celular además de su moto.

“Cuando [un testigo que se detuvo en el lugar] me estaba llevando hacia mi casa apareció la moto prendida en Panamericana, hasta le pusieron la pata. No sé si habrán pensado que tenía rastreador, porque también tiraron mi teléfono”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, el expiloto de 45 años insistió en que la Policía le dijo que no había cámaras en el lugar para rastrear a los delincuentes y que subió el video a su cuenta de Instagram para advertir a otros motociclistas.

“Lo mejor que podía hacer era avisarles a los demás que tengan cuidado. Todos los días están robando en Panamericana a esa hora. Es tierra de nadie, te sentís completamente solo”, cerró Moriatis.