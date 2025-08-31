Otro hombre intenta sin éxito robar materiales de una obra

El sujeto fue sorprendido dentro del patio de una vivienda en construcción en calle Sarmiento. La Policía lo aprehendió en el lugar.

Un hecho de tentativa de robo se registró este domingo al mediodía en la zona de La Loma. Pasadas las 13:30, personal de la Comisaría Seccional Segunda acudió a un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de un hombre dentro del patio de una vivienda ubicada sobre calle Sarmiento, donde se construye una casa.

Al llegar al lugar, los uniformados ingresaron y, tras recorrer el sector, sorprendieron a un individuo que trasladaba materiales de construcción. Ante el testimonio del propietario de la obra, los efectivos procedieron a la inmediata aprehensión del sospechoso.

El hombre fue identificado como M.J.G., de 47 años, quien fue trasladado a la dependencia policial de Rivadavia y Viamonte, donde permanecería detenido hasta la audiencia de control de detención.

Del hecho tomó intervención la funcionaria fiscal de turno, Natalia Gómez, junto a la Oficina Judicial.