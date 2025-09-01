Una vecina denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda y sustrajeron diversos objetos de valor.

Se llevaron una computadora y una consola, pero se olvidaron su ropa

Una vecina de la zona de Quintas de Comodoro denunció haber sido víctima de un robo en su domicilio. Según relató, el hecho ocurrió cuando un delincuente ingresó a la vivienda y se llevó una computadora, una consola PlayStation, ropa y herramientas.

Lo llamativo del caso es que el ladrón dejó en el lugar varias prendas de vestir, lo que refuerza la sospecha de que actuó con apuro o descuido.

La damnificada solicitó a los vecinos estar atentos y difundir la información, en caso de que alguien intente vender u ofrecer los objetos sustraídos.