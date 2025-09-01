El hecho ocurrió este domingo por la mañana dentro de la vivienda de la pareja. El hombre fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra estable; la agresora quedó detenida.

Detienen a una mujer tras herir a su esposo con un arma de fuego

Este domingo, alrededor de las 6:00, un hombre ingresó al Hospital Regional acompañado por su esposa, con heridas de arma de fuego en el cuello y el tórax. Según confirmó el segundo jefe de la Unidad Regional, Raúl Jones, el paciente fue asistido de manera inmediata y trasladado al quirófano, donde recibió atención quirúrgica.

Tras la intervención, el hombre declaró que su esposa había sido la autora del ataque. Ante esta situación, la policía demoró en forma preventiva a la mujer para recabar información y avanzar en las diligencias judiciales correspondientes.

Más tarde, se realizaron allanamientos en el domicilio de la pareja y en el vehículo vinculado con el hecho. Con la información recolectada, la mujer quedó detenida por tentativa de homicidio y fue puesta a disposición de la justicia.

El herido se encuentra estable y, según indicaron las autoridades, el ataque habría ocurrido dentro del hogar de la pareja. La investigación continúa para determinar los motivos que originaron el hecho.