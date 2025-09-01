Violó a una joven, le pidió perdón y escapó

El abusador es intensamente buscado por la Policía. Los videos previos al ataque son clave para la causa.

Una joven de 26 años denunció que fue violada por un hombre en un baldío de la localidad de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo. Tras el ataque sexual, el agresor le pidió perdón y escapó. Los videos previos al ataque son claves para la causa.

El hecho ocurrió el viernes cerca de las 20, en el cruce de calles Belén y Amado Nervo, cuando la víctima volvía de trabajar.

Según la denuncia de la joven, mientras caminaba de regreso a su casa, un hombre de unos 30 años la tomó del pelo y la arrastró hasta un terreno baldío cercano en el cruce de Tilcara y Gavilán, donde abusó de ella.

Cámaras de vigilancia de la zona captaron los momentos previos al abuso, donde se ve al presunto agresor caminando y tambaleándose, en aparente estado de ebriedad. Detrás de él se ve a la víctima caminando hacia su casa.

Según describió la víctima en la denuncia, el sospechoso vestía una campera deportiva roja y jeans oscuros, así como también una gorra que se le cayó en el lugar luego del hecho.

Tras el ataque sexual, el agresor le pidió disculpas y escapó: “Es la primera vez que hago algo así. Te pido perdón”, fueron las palabras que le habría dicho, según la denuncia.

La víctima recibió ayuda de los vecinos de la zona, que se acercaron tras escuchar los gritos, y luego fue trasladada al Hospital Luis Lagomarsino, donde recibió atención médica y psicológica, así como también el cuidado de profilaxis para este tipo de casos.

La denuncia fue radicada en la comisaría 6ª de Merlo y la causa quedó a cargo del fiscal Javier Ghessi, de la UFI N°1 del Departamento Judicial de Morón, bajo la carátula de abuso sexual con acceso carnal. El sospechoso es intensamente buscado por la Policía Bonaerense.