Recuperaron un Chevrolet Meriva robado en el centro

El vehículo fue hallado mal estacionado en Alsina y Dorrego durante la madrugada de este domingo. No presentaba daños ni signos de violencia.

Este domingo, alrededor de las 7 de la mañana, personal de la Seccional Primera detectó un automóvil Chevrolet Meriva mal estacionado en la intersección de las calles Alsina y Dorrego.

Al realizar los controles correspondientes, los efectivos confirmaron que el rodado había sido denunciado como robado el día anterior. Ante esta situación, se dio intervención al área de Criminalística, cuyo personal efectuó la secuencia fotográfica y constató que el vehículo no presentaba daños visibles ni rastros de haber sido forzado en el arranque.

Posteriormente, se solicitó la presencia de una grúa de tránsito para trasladar el automóvil hasta la comisaría. Desde el Ministerio Público Fiscal, el fiscal de turno, Facundo Oribones, dispuso que el Chevrolet Meriva quedara secuestrado en carácter judicial.

Fuentes policiales señalaron que en principio no se pudo identificar al propietario que denunció el robo, información que resultará clave para avanzar en la investigación y esclarecer el caso.