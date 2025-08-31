Le robaron herramientas y pide colaboración para recuperarlas

A un trabajador le sustrajeron tres valijas con equipamiento de uso personal y profesional, entre ellas un inflador, un taladro y un rotomartillo.

Un vecino denunció el robo de tres valijas que contenían herramientas de trabajo, utilizadas tanto en el ámbito personal como profesional. Entre los elementos sustraídos se encuentran un inflador a batería de la marca Pecktra; un maletín Logus con un taladro de impacto, tubos y llaves; y otra maleta con un rotomartillo Logus, cargador y accesorios como mechas y puntas.

El denunciante solicitó la colaboración de la comunidad para poder recuperar los objetos y anunció que ofrece una recompensa por cualquier información que permita dar con las herramientas. Además, pidió a la población denunciar en caso de que los elementos sean ofrecidos para la venta.

Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al teléfono 2974 283701.

Con información de El Comodorense