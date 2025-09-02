Acusan al jefe del GEOP y la Policía Federal le allanó la casa

La acusación se suma a la de una policía que hace unas semanas acusó a otros integrantes del GEOP de haberla obligado a mantener relaciones sexuales.

La Policía Federal le allanó la casa este fin de semana al jefe del GEOP de Comodoro Rivadavia por una causa penal que le habrían abierto en la Justicia comodorense, a raíz de una grave denuncia que le habría hecho una suboficial de la fuerza acusándolo de haber abusado sexualmente de ella.

La información fue publicada por Crónica y el caso por el que las altas autoridades de la policía del Chubut no han dado hasta el momento ninguna explicación oficial, se suma a otro verdadero escándalo policial que se desató hace unas semanas con dos integrantes -también del GEOP de Comodoro- que fueron denunciados por una mujer policía que los acusó del mismo delito: haberla obligado a mantener relaciones sexuales con ellos.

Nadie de la fuerza informó si se les abrió sumarios a los imputados y en qué situación se encuentran, pese a que algunas fuentes dejaron entrever que ambos habían sido pasados a “disponibilidad preventiva”.

El caso del jefe de ellos, del comisario responsable del GEOP comodorense, trascendió este último fin de semana cuando se conoció que la Policía Federal, cumpliendo una manda judicial, le había allanado la casa con el fin de secuestrar ropas íntimas, celular y otros elementos que le servirían a los investigadores para avanzar en el esclarecimiento del grave delito que se le atribuye.

En las redes sociales se han viralizado algunos datos de la denunciante, quien asegura que el jefe policial hasta la mordió y le pegó mientras presuntamente la obligaba a mantener relaciones sexuales.

Desde la Jefatura solo se sabe que el imputado está en libertad, que no ha sido detenido hasta el momento y que tampoco está suspendido.