El sujeto fue acusado de dañar mercadería de vendedores ambulantes sobre la avenida Rivadavia. Tras insultar a la policía y amenazar a los comerciantes, fue reducido.

Detienen a un hombre por amenazas y disturbios en el centro

Un comerciante denunció este lunes al mediodía que un hombre estaba provocando daños en la mercadería de vendedores ambulantes en la avenida Rivadavia, en pleno centro de Comodoro Rivadavia.

Personal de la Comisaría Primera acudió al lugar, aunque en un primer momento no pudo dar con el acusado. Minutos más tarde, el sujeto se presentó en la zona y comenzó a insultar a los efectivos policiales. Testigos lo identificaron como el responsable de los destrozos.

Según informó la Policía del Chubut, los uniformados intentaron dialogar con él, pero el individuo continuó con una actitud hostil: profirió amenazas contra los vendedores y trató de agredir físicamente a uno de ellos.

Ante esta situación, se procedió a su aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial, quedando a disposición de las autoridades judiciales.