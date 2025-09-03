Detuvieron a un hombre que amenazaba con machete y lanza

Un violento incidente fue reportado esta tarde en el barrio Las Américas, donde un hombre fue detenido por la policía tras amenazar a un vecino con armas blancas. El sujeto, identificado como R.N.W., de 40 años, portaba un machete y una lanza.

Alrededor de las 14:30 horas, la Comisaría Seccional Quinta recibió un llamado de vecinos alertando sobre la presencia de un hombre en la calle 4, quien, visiblemente alterado, amenazaba a un vecino desde la vía pública.

De manera inmediata, efectivos policiales se dirigieron al lugar, donde lograron aprehender a R.N.W. en el momento en que se encontraba en plena amenaza. Al ser interceptado, se le incautaron un machete y una lanza con punta de hierro que llevaba en sus manos.

La víctima, que permanecía resguardada en su domicilio, relató que el agresor lo había amenazado de muerte y arrojado objetos contra su vivienda. Afortunadamente, los elementos no causaron daños materiales en el inmueble. Tras la detención, el hombre fue trasladado a la Comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.