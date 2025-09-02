Gremio petrolero reclama a YPF cumplir con el plan de remediación ambiental

El secretario general del sindicato petrolero de Santa Cruz, Rafael Güenchenén, insistió con que YPF debe cumplir con su compromiso de ejecutar el plan de remediación ambiental en los yacimientos que abandona.

El dirigente se expresó a mediodía de este martes desde un improvisado palco de caños y tablones montado en el obrador del mega-complejo deportivo que el sindicato que conduce construye en terrenos cercanos la Terminal de Ómnibus de Caleta Olivia, con la presencia de trabajadores petroleros de esta ciudad, Pico Truncado y Las Heras.

La multitudinaria concentración tuvo un doble objetivo ya que la comisión directiva del gremio organizó una recorrida para observar el avance de obras del complejo, invitando al intendente Pablo Carrizo; al dirigente local de la UOCRA, Ricardo Treuquil y, de manera especial, a Daniel Álvarez, jefe de Gabinete de Ministros y candidato en primer término a diputado nacional por el frente oficialista Por Santa Cruz, lo que hizo que la misma tuviera connotaciones gremiales y políticas.

En ese marco, Güenchenén resaltó en principio la unidad del gremio petrolero con el de la construcción, ya que son los obreros afiliados a la UOCRA los que construyen el complejo que estará terminado en menos de un año, subrayando también la importancia de impulsar nuevas obras desde diferentes ámbitos para sostener puestos de trabajo.

Tras ello, instó a sus propios afiliados a mantener la esperanza por la reactivación de la actividad hidrocarburífera en las áreas maduras que deja YPF, las cuales serán adjudicadas a otras operadoras mediante un proceso de licitación, aunque durante el acto y al ser consultado por medios periodísticos, no confirmó si ya está definida la participación de la UTE que se presentó ante el organismo provincial responsable de la adjudicación, FOMICRUZ.

OBRADOR4

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

El eje central del discurso de Güenchenén pasó por críticar a YPF, a la que responsabilizó de no cumplir con su compromiso de realizar las inversiones para trabajos de remediación ambiental. Por ello dijo que se le otorgaba un plazo de 24 horas para que responda a las demandas ya que si la operadora no contesta, el gremio convocará el viernes a una asamblea general en Pico Truncado y serán los propios trabajadores los que definirán el futuro de las medidas de fuerza que se iniciaron esta semana.

En ese mismo contexto, aseguró que los actuales directivos de YPF no responden a los llamados telefónicos del gremio y que virtualmente “abandonaron a Santa Cruz”.

Por ello expresó que “nuestra exigencia es clara: que arranque ya el plan de remediación ambiental y que vuelvan los compañeros a sus puestos de trabajo”.

No obstante, transmitió un mensaje de tranquilidad a los trabajadores que se mantienen en actividad y a los desocupados, al recordarles que el gobernador Claudio Vidal “llamó a licitación a nivel nacional e internacional a todas las empresas que quieran venir a invertir en Santa Cruz”.

“Vamos a esperar esos planes de inversiones, pero claramente YPF no se puede ir sin remediar todo el daño que hizo en los últimos años", concluyó.