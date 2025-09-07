La policía lo sorprendió forcejeando una puerta

Sucedió de madrugada en un local de San Martín y Belgrano. El sospechoso, aprehendido, tenía un arma blanca en su poder.

Alrededor de las 2:20 de este domingo, personal policial de la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia detuvo a un hombre en la esquina de San Martín y Belgrano tras encontrarlo manipulando la puerta de un local comercial. Según informaron, el hombre identificado como J. M. T., de 29 años, se negó a proporcionar sus datos cuando los agentes se lo solicitaron.

Al revisarlo, los oficiales encontraron que llevaba un arma blanca oculta en la cintura. Por esa razón, fue detenido y llevado a la comisaría para continuar con el procedimiento.

La policía de la Seccional Primera solicitó la intervención del personal de Criminalística, que se encargó de secuestrar el arma. Además, se informó a la Fiscalía Contravencional y al Juzgado de Paz para que tomaran conocimiento del caso.