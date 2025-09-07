En la esquina de San José y Humberto Primo militantes peronistas celebraron junto a la expresidenta; ella le dijo al Presidente que saliera “de la burbuja”.

Una vez conocidos los resultados, Cristina Kirchner salió este domingo a la noche al balcón a festejar con los militantes que llevaban un par de horas de vigilia en la puerta de su edificio, en San José y Humberto Primo.

A las 21.03, la esquina estalló: Cristina comenzó a saltar al ritmo de los bombos. Desde abajo, los militantes respondieron con un cántico que se impuso sobre todos: “Hay que saltar, hay que saltar, el que no salta es del partido judicial”.

Cristina Kirchner saltó varias veces, sonrió y siguió saludando con los brazos en alto, mientras los celulares iluminaban la noche y la multitud coreaba su nombre.

A las 21 en punto, cuando se conocieron los resultados, ella había tuiteado un duro mensaje contra el Presidente, en el que le advirtió: “Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy”.

EL TUIT DE CRISTINA

Tras conocerse que Fuerza Patria arrasó en las elecciones bonaerenses con casi el 47 por ciento de los votos, con una ventaja de 13 puntos de diferencia en relación a La Libertad Avanza, estallaron los festejos frente a la casa de Cristina Kirchner.

Asimismo, la exmandataria emitió un mensaje en su cuenta oficial de X: "¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco".

CFK apuntó contra Milei por la causa de las coimas en Andis y aseveró: "Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas…".

Asimismo, la exmandataria lo interpeló a "Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy. Saludos cordiales desde San José 1111".

Y agregó como posdata que "el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!" y "Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo…"

En este sentido, aseguró "Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… “economista experto en crecimiento con o sin dinero”.