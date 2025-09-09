Choque en la Polonia dejó una mujer lesionada

Fue en la esquina de la avenida con Sixto Ojeda. La Fiscalía dispuso el secuestro preventivo de ambos autos.

Un accidente de tránsito se registró este martes por la tarde, cuando dos vehículos colisionaron en la esquina de Avenida Polonia y calle José Sixto Ojeda.

El hecho ocurrió cerca de las 18:05 horas e involucró a un Fiat Argo conducido por una mujer identificada con las iniciales H.M.R. y a un Toyota Corolla al mando de V.C.E.

Como consecuencia del impacto, la conductora del Fiat sufrió lesiones y fue asistida en el lugar por personal de salud a cargo de la doctora Dávila, quien dispuso su traslado al Hospital Regional para una evaluación más detallada.

Intervino la fiscal de turno, Belén Rementería, quien ordenó el secuestro preventivo de ambos rodados para avanzar con las pericias correspondientes.