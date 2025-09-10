Aterrizará en las próximas horas en Ezeiza. Aún no está claro cuántos son.

Llega el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos

Un número indeterminado de deportados argentinos, algunos acusados por delitos, llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en las próximas horas desde los Estados Unidos, por decisión de la Administración Trump.

La información se filtró en las últimas horas, a pesar de los intentos del gobierno de Javier Milei y su embajador ante los Estados Unidos, Alec Oxenford, que buscaron infructuosamente mantener el operativo en secreto.

Argentina no protestará como lo hicieron otros gobiernos, pero lo cierto es que el país fue colocado en el mismo lugar que Brasil y Venezuela por la administración republicana de los Estados Unidos.

Los deportados llegarán en un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International, que hará escalas en Bogotá (Colombia) y en Belho Horizonte (Brasil).

De acuerdo con las primeras informaciones, serían 16 los deportados argentinos, acusados de delitos migratorios, robos y violaciones.

Hasta el momento, fueron deportados más de 300 argentinos de los Estados Unidos, pero todo se mantuvo en secreto, agrega el informe.