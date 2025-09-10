El hecho ocurrió en la Escuela Marcelino Blanco de La Paz de Mendoza. La alumna salió del baño con una pistola, apuntó a sus compañeros y efectuó al menos tres disparos. La policía evacuó el establecimiento y especialistas del GRIS negociaron durante horas para que depusiera su actitud.

Una adolescente se atrincheró con un arma en una escuela y disparó al aire

Momentos de extrema tensión se vivieron este miércoles en la localidad mendocina de La Paz, cuando una alumna de 14 años ingresó con un arma de fuego a la Escuela Marcelino Blanco, disparó al aire en varias oportunidades y se atrincheró dentro del establecimiento. Afortunadamente, no se registraron heridos.

El episodio comenzó pasadas las 9.30, cuando los estudiantes regresaban a las aulas después del primer recreo. Testigos relataron que la adolescente salió del baño con una pistola cargada, apuntó contra algunos de sus compañeros y luego efectuó al menos dos disparos al aire, lo que generó pánico en toda la comunidad educativa.

De inmediato, las autoridades escolares dieron aviso al 911 y se activó un protocolo de crisis. La policía evacuó a los alumnos y docentes, mientras que personal especializado del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) y de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) arribaron al lugar, incluso en un helicóptero de la Policía de Mendoza.

La fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, también se hizo presente para supervisar la intervención. Durante las negociaciones, que se extendieron hasta pasado el mediodía, la adolescente efectuó un tercer disparo frente a los efectivos, lo que obligó a redoblar las medidas de seguridad. En distintos videos difundidos por medios locales se observa a los oficiales intentando persuadirla: “Dejá el arma en el piso un minuto así podemos hablar”, le pidió uno de los negociadores antes de que se escuchara otro disparo.

Al lugar también se desplazaron bomberos, efectivos de la Unidad Motorizada de Las Heras y autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia provincial.

Según trascendió, la menor sería hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis, lo que explicaría el acceso al arma de fuego. La Dirección General de Escuelas confirmó que ningún estudiante resultó herido e instó a la comunidad a mantenerse alejada de la institución hasta que se resuelva la situación.