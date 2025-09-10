Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes por cadena nacional

El anuncio se realizará en medio de fuertes cambios en la estrategia política del Gobierno tras su derrota en las elecciones legislativas bonaerenses.

El presidente, Javier Milei, presentará el próximo lunes 15 de septiembre, desde las 21 horas, el Presupuesto 2026. Según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el anuncio será transmitido por cadena nacional.

El Presupuesto es un tema tenso para el Gobierno desde su arribo: desde diciembre de 2023, Milei gestionó con un esquema prorrogado de los números de ese año. La definición de la Casa Rosada llega la fuerte derrota electoral.

En medio de cambios en la estrategia política, el Gobierno definió presentar el Presupuesto 2026 en la fecha límite que establece el marco legal. La noticia llega en medio del establecimiento de distintas mesas políticas para abrir el diálogo con gobernadores y otros sectores de la política tras la derrota en territorio bonaerense.

Antes del anuncio, el Presidente encabezó en Casa Rosada una reunión de Gabinete en la que se establecieron las prioridades de gestión antes de que inicie el camino para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.

También fue confirmado como flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, quién se sumará a la mesa de diálogo federal, para fortalecer la relación con los distritos.

Más allá del horario y de la fecha, por el momento desde el Gobierno no dieron mayores detalles sobre el contenido de la propuesta y el lugar donde será presentado.