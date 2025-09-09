Gordo Dan arremetió contra el círculo íntimo de Milei tras la derrota en Buenos Aires

El militante libertario lanzó fuertes críticas a Lule Menem y a Sebastián Pareja, a quienes acusó de blindarse detrás de Karina Milei en medio de la crisis interna del oficialismo.

La dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires dejó al oficialismo inmerso en tensiones internas. Una de las voces más estridentes fue la de Daniel “Gordo Dan” Parisini, referente libertario en redes sociales, quien apuntó contra el entorno más cercano del presidente Javier Milei.

En una serie de tuits, Parisini criticó directamente a Eduardo “Lule” Menem y a Sebastián Pareja, a quienes acusó de “usar como escudo humano” a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. “Si tienen huevos, deberían dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente”.

El militante libertario defendió su postura con duros términos: “Nadie me dice qué escribir o no escribir. Es la verdad y lo que pienso. Me chupa bien la opinión de todo el mundo”.