Maximiliano Bondarenko, el dirigente libertario que encabezó la lista en la tercera sección electoral, reflexionó el día después de la derrota en la provincia de Buenos Aires.

Bondarenko: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

Maximiliano Bondarenko, diputado electo de La Libertad Avanza en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, hizo declaraciones en la mañana posterior a la contundente derrota electoral que sufrió el frente liderado por el presidente Javier Milei.

“Una parte de los argentinos nos dice que abramos los ojos”, expresó en declaraciones a CNN Radio, horas después de los comicios en los que el peronismo obtuvo casi el 47% de los votos, superando ampliamente el 33% alcanzado por los libertarios.

“En el trayecto de estos dos años, seguramente hay cuestiones que se van a tener que modificar”, introdujo Bondarenko, una de las figuras a las que apostó el gobierno nacional para las elecciones, por su condición de policía retirado en un distrito marcado por el reclamo de mayor seguridad. Sin embargo, no pudo explayarse mucho por dos razones: la denuncia que recibió de conspirar con otros jefes policiales y el famoso 3% de Karina Milei que prácticamente impidió a los libertarios hacer campaña en lugares públicos.

Si bien Bondarenko evitó profundizar en problemas puntuales de gestión, sí admitió que el nivel de ingresos de la población influyó en el resultado. “No puedo hablar mucho de economía, yo soy policía”, aclaró.

“Todo tiene que ver. Mi mamá es jubilada, tiene 91 años, y no llega a fin de mes. El día 15 para ella es fin de mes. Todo tiene que ver”, afirmó luego.

“Nuestro presidente cuando asumió dijo que íbamos a tener que ajustarnos, se hizo ese ajuste, los argentinos lo bancaron, una gran parte lo siguen bancando y evidentemente otra parte nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones, que reveamos ciertas cuestiones y que hay algún camino en el que nos estamos equivocando”, explicó Bondarenko.

La lista que encabezó Bondarenko representando a La Libertad Avanza, obtuvo más de 800 mil votos, lo que representó un 28% del total de sufragios emitidos.

Esas cifras quedaron muy atrás del apoyo recibido por la candidata de Fuerza Patria, Verónica Magario, quien superó el millón seiscientos mil votos y llegó al 53% del total de sufragios válidos.

Bondarenko había participado de la poco feliz foto en el partido de Moreno, que fue símbolo de la campaña de La Libertad Avanza, en la que se utilizó la frase “kirchnerismo Nunca Más”.