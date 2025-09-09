Gustavo Sáenz, primer gobernador en rechazar la convocatoria del Gobierno

"No me voy a sentar en una mesa a hablar con los mismos de siempre", expresó el gobernador de Salta sobre la "mesa de diálogo federal" que anunció el Gobierno.

Luego de una jornada de suma tensión en el Gobierno por la paliza electoral sufrida en las elecciones bonaerenses, el presidente Javier Milei anunció la conformación de la "mesa política nacional" y la convocatoria "a una mesa de diálogo federal con los gobernadores", que ya generó rechazo de gobernadores aliados, como el caso de Gustavo Sáenz.

"El Presidente de la Nación también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores", anunció el lunes el vocero presidencial Manuel Adorni, como primera medida tras lo que fueron dos agitadas reuniones de Gabinete.

El anunció del Gobierno Nacional provocó la reacción adversa de dirigentes de la oposición. Uno de ellos fue el gobernador de Salta, hasta entonces aliado, que en declaraciones televisivas hasta rechazó el llamado del libertario.

"Yo hasta ahora lo único que vi fue ese comunicado. No tuvo comunicación con nadie. Me recuerda mucho a un spot publicitario que hizo el Presidente que decía que 'una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre'", sostuvo Sáenz, y explicó: “No me voy a sentar en una mesa a hablar con los mismos de siempre, con los que no cumplir su palabra, que nos traicionaron”'.

Es que la mesa anunciada por el Gobierno está conformada justamente por los dirigentes principales del Gobierno: secretaria General de Presidencia, Karina Milei; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dos de los más apuntados por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); Santiago Caputo, Patricia Bullrich y Guillermo Francos, además del propio Milei.

"He acompañado todas las medidas necesarias para que este Gobierno pueda llevar a cabo su plan económico", recordó el gobernador salteño pero lamentó: “Nos traicionaron, ya no son leones, son palomas de iglesia porque cagaron a los fieles”.