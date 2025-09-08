¿Otra dedicatoria a Milei? Qué dice la letra de "Payaso"

En su show del pasado sábado en el Estadio Vélez, la artista presentó su nuevo tema que, nuevamente, pareciera apuntar al primer mandatario.

Durante este fin de semana, Lali Espósito volvió a deleitar a sus fans con dos conciertos en el estadio de Vélez Sarsfield. Tanto el sábado como el domingo, miles de seguidores de la multifacética artista se congregaron en Liniers, incluyendo a famosos como Felipe Colombo, Wanda Nara, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, que también deliraron al ritmo de Lali.

Tras deleitar a su público con momentos épicos -tales como el cover de "Vencedores Vencidos" de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, o el gesto del 3 con los dedos, haciendo alusión a las presuntas coimas de Karina Milei-, la intérprete de "Diva" lanzó su nuevo tema titulado "Payaso".

Esto aconteció justo en la previa de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, lo que generó inmediatas especulaciones. Además, de acuerdo a la letra de la nueva canción, todo parece indicar que nuevamente va dirigida al presidente Javier Milei, luego del éxito que significó "Fanático".

Si bien esta nueva creación no es tan explícita, en una de sus estrofas habla de un “león”, el animal elegido como símbolo por el primer mandatario: “Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas”, asegura. Cabe señalar que el tema forma parte de su nuevo trabajo y marca el cierro del álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”.