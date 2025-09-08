Katy Perry llegó a Argentina y se mostró con un cuadro de Evita

La cantante dará dos shows en el Movistar Arena de Buenos Aires como parte de su gira "The Lifetimes Tour".

Después de siete años, Katy Perry volvió a Argentina donde dará dos shows en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires como parte de su gira "The Lifetimes Tour". En su primera noche en la ciudad, se mostró con un cuadro de Eva Perón, firmó autógrafos y mantuvo un breve encuentro con un grupo de fanáticos.

El domingo por la noche, mientras en la provincia de Buenos Aires se conocían los resultados de las elecciones legislativas, con una amplia victoria de Unión por la Patria sobre La Libertad Avanza, Katy Perry se mostró con un cuadro de Eva Duarte de Perón.

La cantante aprovechó el momento para sacarte fotos con un grupo de fans y firmar autógrafos. Minutos mas tarde, antes de ingresar al hotel Four Seasons donde se hospedará durante su estadía en la Ciudad, volvió a mostrar el cuadro.

La cantante se presentará el martes 9 y el miércoles 10 de septiembre. Hasta ahora, a diferencia de otros artistas internacionales, no logró agotar ninguna de sus dos presentaciones, cuyas entradas se pueden adquirir a partir de los $80.000.

Desde su llegada a la Ciudad de Buenos Aires, la artista se mostró muy cercana con sus seguidores. El domingo por la tarde, una vez que arribó al hotel, se dirigió a la entrada para conversar con sus fanáticos quienes la esperaban emocionados después de siete años sin estar en suelo argentino.

Durante este breve encuentro Katy Perry se dedicó a la firma autógrafos, aunque prefirió no salir del recinto para poder protegerse y cuidar su voz de cara a sus dos shows.

Se espera que la cantante no solo presente su más reciente disco de estudio, "143", sino que un haga un show único y con una súper producción donde recorrerá todos los hits de su carrea como “Roar”, “Firework” o “Hot n Cold”.