"Los canales de deportes ponen a chicas para no discriminar"

Yanina Latorre compartió su visión acerca del rol de Sofi Martínez en la cobertura de los principales eventos de la Selección Argentina.

Yanina Latorre habló sin filtro sobre Sofi Martínez y su desempeño profesional, al que calificó como "algo sobrevalorado" dentro del periodismo deportivo. Además, analizó la presencia femenina en programas de deportes y la manera en que muchas veces son cosificadas en ese ámbito.

En la actualidad, con el impacto de las redes sociales y el lugar que estas figuras ocupan en grandes eventos, varias periodistas como Sofi y Morena Beltrán lograron imponerse con fuerza en un espacio históricamente masculino, gracias a su conocimiento y capacidad para comunicar.

Sin embargo, la conductora de SQP (América) sostuvo una mirada diferente y lo expresó sin vueltas: "Sofi es una gran influencer, pero no sé por qué la tienen como una gran periodista deportiva cuando solo le hizo una pregunta a Messi en el Mundial. Lo digo bien. Después, en todos los canales de deportes siempre ponen a chicas para no discriminar, pero las ponen de pelotudas. Morena Beltrán no lo es, pero muchas no saben y las ponen por lindas, y me parece mal por la chica. La cosifican".

Al mismo tiempo, rescató la labor de otra colega: "A Morena la saco porque de fútbol es bárbara, te puede gustar o no cómo piensa u opina, pero la tipa habla, ve el partido, sabe el nombre de los jugadores. Pero hay algunas que están y me pregunto ¿qué hace ahí? Te hablo en deportes. No está bueno. Hay que poner gente que sepa del tema".