La Justicia lo imputó y la Jefatura de Policía le inició un sumario administrativo que podría derivar en su expulsión de la fuerza.

Inician sumario al policía que robó en un supermercado de Km 8

Un empleado policial fue detenido este jueves alrededor de las 18:30 horas luego de ser sorprendido cuando intentaba sustraer mercadería en la sucursal de La Anónima ubicada en Km. 8.

Tras el hecho, la mercadería fue restituida y el agente quedó inmediatamente a disposición del Ministerio Público Fiscal y del juez penal de turno.

De manera paralela, la Jefatura de Policía dispuso el inicio de una investigación administrativa interna y el pase a situación pasiva del uniformado. Además, se lo apartó de sus funciones, se le retiraron el arma reglamentaria, el chaleco balístico y el uniforme provisto por la institución.

Según indicaron fuentes oficiales, el sumario disciplinario busca determinar la presunta comisión de una falta gravísima, que contempla como sanción máxima la expulsión de la fuerza policial.