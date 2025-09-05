Luciana Salazar reveló sus graves problemas económicos

La modelo expuso la falta de compromiso de Martín Redrado con su hija y describió el drama económico que atraviesa en plena crisis.

Luciana Salazar tocó su límite. Cansada de esperar respuestas de la Justicia y de los compromisos incumplidos de Martín Redrado, la modelo decidió contar sin vueltas cómo atraviesa la situación. Hace años que reclama que el economista se haga cargo de la manutención de Matilda, su hija, pero el tiempo pasó, los jueces no resolvieron y ella quedó sola bancando cada gasto, cada cuenta. Todo por dos.

En diálogo con Puro Show (El Trece), Luciana se sinceró sobre lo mal que la está pasando. Reconoció que vive bajo presión económica y que todos los meses enfrenta el mismo tormento que la mayoría de los argentinos hacia el fin de mes. “A todo el mundo le cuesta y a mí me pesa muchísimo porque me estoy haciendo cargo de gastos que no me corresponden y que no son pequeños”, lanzó, enojada.

La situación, según explicó Salazar, se volvió insostenible en un contexto de país marcado por la inflación, el dólar en alza y la incertidumbre. “El país viene de años de crisis, yo además tengo los gastos que me corresponden como mamá porque no es que quiero que (Redrado) pague todo. Pero además de los míos, tengo que hacerme cargo de lo que él no paga para que mi hija no se quede en la calle o sin educación”, sostuvo.

Salazar detalló que Redrado cumplió apenas un tiempo con lo pactado y después se desentendió de todo, fingiendo demencia y desentendiéndose de la menor: “Él cumplió dos años y después dejó de pagar. Hay un documento que firmó donde se hacía responsable de los gastos de vivienda y educación. No es plata en efectivo, es pago de esas cuentas”, aclaró.

Por ahora, Luciana es quien se hace cargo de todas las necesidades de Matilda. Asegura que el alquiler, ajustado mes a mes, es uno de los puntos que más la complican. Y repite que se trata de un compromiso que el economista debería haber sostenido.

“Vivo asfixiada porque él decidió tomar una venganza personal en mi contra atacando a una menor de edad”, disparó, enojada con la falta de compromiso paternal de Redrado. La rubia insiste en que lo que más le preocupa es que las consecuencias recaigan directamente sobre su hija.

Para cerrar, la ex vedette sumó un dato inquietante: “Los que lo conocen a Redrado, dicen que si él quiere, termina con todo esto en un segundo, pero no quiere por algo emocional”. Y así, el conflicto entre ellos sigue abierto, con Matilda en el medio y Luciana cargando con todo el peso.