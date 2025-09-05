Histórico encuentro entre Charly García y Lionel Messi

La despedida de la Selección argentina del público local en el Monumental dejó una imagen memorable: el encuentro entre dos íconos, la leyenda del rock Charly García y el capitán del equipo, Lionel Messi.

El músico, que presenció la goleada contra Venezuela desde una platea, esperó a la salida del estadio para saludar a Messi. El futbolista, a su vez, se detuvo para estrechar la mano del artista en un emotivo momento.

Luego de intercambiar unas palabras, el encuentro se selló con una foto que rápidamente se viralizó en redes sociales. En la imagen, se puede ver a Charly García junto a Lionel Messi, Rodrigo de Paul y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, dejando un testimonio de la gran admiración mutua entre estas figuras.