El politólogo evito dar detalles sobre su estado sentimental, pero quedó expuesto.

Exparticipante de Gran Hermano, estaría saliendo con un reconocido periodista

Ulises Apóstolo, exparticipante de Gran Hermano, estaría saliendo con un reconocido periodista y se conocieron algunos detalles.

Al aire de Ángel Responde (Bondi Live), Popochi Muñoz, el locutor que está reemplazando a Ángel de Brito en la conducción, acorraló al politólogo y le mostró un papelito que lo descolocó.

¿Ulises Apóstolo está en pareja?

"Estoy soltero, en búsqueda", expresó Ulises. Como Popochi no le creyó, le mostró el nombre que tenía anotado y el hermanito reaccionó sorprendido.

"Para mí está en pareja y no lo quiere blanquear...", sentenció el comunicador. "Recién me pasaron un nombre y ese nombre está acá en ese papel", agregó.

"O sea, que la información está constatada", lanzó pícaro Apóstolo. Más tarde, Romina Scalora tuvo acceso al afortunado en cuestión y expresó: "Ah si, claro... ¡Es un potro! ¡Tiene muy buenos pectorales!".

Luego intervino Pepe Ochoa y le dio un giro a la historia al exponer que Ulises Apóstolo no está saliendo con el nombre que aparecía en el papel, sino con un periodista uruguayo.

"Igual, mi fuente me dice que no es Lucho Román", aclaró. De esta manera, pese a que el exparticipante de Gran Hermano no quiso ahondar en detalles, dio a entender que estaría saliendo con alguien.