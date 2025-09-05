Cris Morena reaparece en público y emociona con sus palabras en el show de Erreway

Durante su discurso, Cris Morena expresó su gratitud y reflexionó sobre la importancia del arte en momentos de dolor. "¡Qué noche mágica, única, irrepetible, maravillosa!", dijo, y agregó: "El cumple de Cami (Bordonaba) y todos ustedes acá escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo...".
La productora también aprovechó la ocasión para recordar a su hija, Romina Yan, quien este viernes hubiera cumplido 51 años. Con la voz quebrada por la emoción, Cris Morena se dirigió al público y declaró: "Mañana es el cumple de mi hija Romina que está con Mila y todos ustedes van a estar dándole su luz, gracias".
Además, la artista compartió un mensaje inspirador para los jóvenes. "No se conformen nunca con lo que el mundo impone", sostuvo, y concluyó: "Nuestra tierra necesita a los que tienen el coraje de soñar, de respetar su corazón. De correr riesgos para que la vida sea plena, de apasionarse".