Cris Morena reaparece en público y emociona con sus palabras en el show de Erreway

Dos meses después del trágico accidente que le costó la vida a su nieta Mila Yankelevich, la productora Cris Morena reapareció en público en el recital de la banda Erreway en el Arena de Buenos Aires. Su presencia fue una gran sorpresa para las más de 40 mil personas que asistieron al evento.

Durante su discurso, Cris Morena expresó su gratitud y reflexionó sobre la importancia del arte en momentos de dolor. "¡Qué noche mágica, única, irrepetible, maravillosa!", dijo, y agregó: "El cumple de Cami (Bordonaba) y todos ustedes acá escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo...".

La productora también aprovechó la ocasión para recordar a su hija, Romina Yan, quien este viernes hubiera cumplido 51 años. Con la voz quebrada por la emoción, Cris Morena se dirigió al público y declaró: "Mañana es el cumple de mi hija Romina que está con Mila y todos ustedes van a estar dándole su luz, gracias".

Además, la artista compartió un mensaje inspirador para los jóvenes. "No se conformen nunca con lo que el mundo impone", sostuvo, y concluyó: "Nuestra tierra necesita a los que tienen el coraje de soñar, de respetar su corazón. De correr riesgos para que la vida sea plena, de apasionarse".