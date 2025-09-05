Ximena Capristo se hartó de Eliana Guercio y le hizo una advertencia

La pelea verbal y mediática entre Ximena Capristo y Eliana Guercio escaló más de lo que podía imaginarse. En el programa SQP (América), conducido por Yanina Latorre, la exparticipante de Gran Hermano 2 (Telefe) disparó munición pesada contra la exvedette.

La historia empezó cuando Capristo dijo que Guercio estuvo con un novio que había tenido su amiga Silvina Luna. Esa circunstancia quebró la relación de amistad que tenían, según contó.

Entonces, la panelista de A la Barbarossa (Telefe) fue feroz contra la mediática y, según dijo Yanina Latorre, despreció el espacio que a veces le daban Capristo y Gustavo Conti para dormir en la Capital.

“Ella vivía en Lanús Este, no es la millonaria de ahora. Está todo bien, me parece bárbaro que a la gente le vaya bien. Nosotros le abrimos la puerta de nuestra casa para que ella no se vaya a cualquier hora en pedo, en el auto, manejando. Nosotros vivíamos en Caballito y la hicimos dormir en un living que teníamos chiquito, porque era lo único que teníamos”, comentó, enojada.

Latorre le insistió sobre la crítica que le hizo Guercio. “Dice que era un rectángulo de madera con una colchoneta arriba”, describió la conductora.

Entonces, la mediática levantó el tono e involucró un aspecto de la vida de Guercio, como condición de esposa de Chiquito Romero, el exjugador de la Selección.

“Tiene que soltar. Ella ayer habló de mí y yo le contesté. Ahora cerrá el o... porque si no te va a gustar que diga muchas otras cosas que pasaron en la Selección argentina. No voy a hablar más”, lanzó, ante la sorpresa de todos ante el críptico comentario.

Cómo empezó la pelea entre Eliana Guercio y Ximena Capristo

El enfrentamiento entre Eliana Guercio y Ximena Capristo se incrementó en los últimos días. Después de que la ex Gran Hermano afirmara que la actual panelista de A la Barbarossa había estado con un hombre con el que Silvina Luna comenzaba una relación, la respuesta no tardó en llegar.

Fiel a su estilo, Guercio utilizó sus redes sociales para defenderse. En su cuenta de Instagram lanzó mensajes directos y contundentes. “No discutas sobre verdades con adictos a las mentiras”, escribió primero. Poco después, agregó otra frase cargada de ironía: “El tiempo desnuda verdades”.

Las acusaciones de Capristo surgieron durante una entrevista, donde recordó que su vínculo con Guercio se quebró tras aquel episodio. Aunque al principio evitó nombrar a la modelo involucrada, luego se supo que se trataba de Luna. “Él era famoso, cantante y empresario. No eran novios formales, pero estaban empezando algo. Después de eso, nuestra relación se rompió”, relató.

Lejos de quedarse en el pasado, el cruce volvió a traer a la memoria viejos episodios mediáticos. Entre ellos, la cachetada de Guercio a Marcelo Polino en Intrusos, luego de que él la tratara de “gato”, y también el momento en que, según Capristo, la exvedette la atacó con un comentario xenófobo.