En varios allanamientos realizados este viernes en la localidad de Las Heras, vinculados a una denuncia por amenazas calificadas, la Policía de Santa Cruz desarticuló una peligrosa banda delictiva.

Secuestran armas de fuego y droga por una causa de amenazas

El informe suministrado por la División Comunicaciones de la fuerza de seguridad provincial señala que los procedimientos estuvieron relacionados con la denuncia que radicó un vecino el pasado 27 de agosto en la Comisaria Segunda de esa misma localidad, el cual manifestó haber sido víctima de graves amenazas en un contexto intimidatorio.

El hecho fue puesto de inmediato en conocimiento del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N°1, a cargo del dr. Eduardo Quelin, iniciándose una causa bajo la carátula “Amenazas Calificadas”.

En el transcurso de la investigación se reunieron elementos de interés y se tomaron declaraciones testimoniales que permitieron a la sede judicial disponer medidas procesales.

En ese marco, y con el objeto de avanzar en el esclarecimiento del hecho denunciado, el magistrado libró órdenes de allanamiento simultáneos en distintos domicilios particulares de Las Heras, aunque no se precisaron sus ubicaciones.

De esta manera, en cumplimiento de dichas directivas, a partir de las ocho de la mañana de este viernes, personal policial de la Comisaría Segunda, de la Comisaría Primera, División de Investigaciones local (DDI), Fuerzas Especiales Zona Norte y Sección Guardia de Infantería de Pico Truncado, llevaron adelante los procedimientos judiciales.

El resultado de los mismos fue el siguiente:

-Secuestro de una camioneta Toyota Hilux.

-Incautación de 3 armas de fuego y 78 municiones de distintos calibres.

-Secuestro de 16 teléfonos celulares y 2 pasamontañas de color negro.

-Incautación de cannabis sativa fraccionada un pesaje mayor a 1,900 kilogramos, junto a elementos de corte y balanza, además de una planta de cannabis sativa, lo que motivó la intervención inmediata del Fiscal Federal por infracción a la Ley 23.737.

-Por disposición judicial se procedió a establecer domicilio de seis personas de ambos sexos, quedando supeditadas a la causa.

De esta manera, las diligencias culminaron con resultados altamente positivos, no sólo en el marco de la investigación por amenazas calificadas, sino también en relación a delitos de carácter federal.

Finalmente se reiteró que “la Policía de Santa Cruz resalta la articulación operativa entre las distintas dependencias intervinientes, reafirmando su compromiso en el esclarecimiento de hechos delictivos y en la preservación de la seguridad de la comunidad”.