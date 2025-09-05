El Hospital Zonal asistió a 39 ocupantes del micro volcado

El protocolo de emergencia del Hospital Zonal se activó a las 4:52, apenas cinco minutos después de que se produjera el vuelco del micro.

Incluyendo al chofer que en esos momentos estaba a cargo de la unidad, fueron 39 las personas asistidas por los equipos sanitarios del Hospital Zonal de Caleta Olivia que destinó al menos tres ambulancias para acudir al sitio del accidente ocurrido en un tramo inconcluso de la avenida de circunvalación que une la Ruta Nacional Nº 3 con la Ruta Provincial Nº 12.

El micro provenía de Río Gallegos y tenía a como destino final Comodoro Rivadavia, donde iban a descender la mayoría de los pasajeros, muchos de los cuales debían llegar hasta el aeropuerto General Mosconi para tomar un vuelo comercial dado que el de la capital santacruceña de encuentra cerrado hasta fines de diciembre por reparaciones en la pista de aterrizaje y despegue.

El chofer acompañante solo sufrió un golpe leve en una de sus piernas y comento a El Patagónico que él venía durmiendo cuando sintió un fuerte golpe, tras lo cual sobrevino el vuelco del micro, que quedó recostado en el pavimento sobre su lateral derecho.

La unidad embistió una estructura de cemento de menos de un metro de altura que es un retén divisorio de carriles, al cual desplazó varios metros y lo desarticuló.

Ese tramo no tiene iluminación y se investigan los motivos por los cuales el chofer que conducía el micro chocó contra esa estructura, pudiéndose saber que el test de alcoholemia que se practicó dio negativo, por lo cual no se descarta que pudo haberse quedado dormido.

El micro quedo con serios daños en su parte frontal y lateral derecho, con numerosos vidrios y parabrisas bajos y altos destruidos, siendo retirado del lugar a media mañana.

En tanto, la empresa Marga Taqsa dispuso de otra unidad para trasladar a varios pasajeros que están en condiciones de continuar viaje hacia Comodoro Rivadavia.

PARTE OFICIAL DEL HOSPITAL ZONAL

“La Dirección del Hospital Zonal Pedro Tardivo informa que a las 4:52 horas del día viernes 5 de septiembre el servicio de Emergencias recibió el aviso de un accidente vial ocurrido sobre el acceso sur de nuestra ciudad, involucrando un micro de la empresa Taqsa/Marga, procedente de Río Gallegos con destino final Comodoro Rivadavia.

Inmediatamente se activó el protocolo de respuesta ante este tipo de siniestros, desplegando recursos humanos y materiales para la atención prehospitalaria y recepción de pacientes. Al arribo al nosocomio, se realizó triage institucional conforme al protocolo establecido, permitiendo una clasificación eficaz de los casos según gravedad y necesidad asistencial.

Se asistió a un total de 39 personas que presentaban lesiones de carácter leve. De este grupo, 14 pacientes son oriundos de Caleta Olivia y 24 de Comodoro Rivadavia, a quienes se sumó el conductor de la unidad.

Todos los pacientes fueron atendidos por equipos médicos y de salud del HZCO, quienes brindaron la asistencia integral correspondiente. Durante el transcurso de la mañana, la mayoría de los pacientes fueron dados de alta, tras evaluación clínica y estabilización, cumpliendo con los criterios de egreso establecidos.

Al momento de la emisión de este parte médico, 8 personas permanecen bajo observación en el servicio de Emergencias, en condiciones clínicas estables, sin signos de complicaciones graves. Se continúa monitoreando la evolución de los pacientes en observación, garantizando la continuidad asistencial necesaria”.