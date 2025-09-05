La municipalidad recibió 2.600 plantas del Consejo Agrario

Por gestión del intendente Pablo Carrizo, la municipalidad de Caleta Olivia recibió 2.600 plantas de diversas especies enviadas por el Consejo Agrario Provincial.

Las mismas serán destinadas a distintos espacios públicos, lo cual constituye un refuerzo al cuidado de medio ambiente y al embellecimiento del ejido urbano, dándose también cumplimiento a ordenanzas vigentes en materia de forestación.

Entre las especies recibidas se destacan la siguientes: calistemo rojo y blanco, laurel de flor, lavanda spica, membrillo de flor, nandina fire power, laurentino, Photinia Fraseri, Abelia Grandiflora, evonimus maculata, ciruelo de flor, drácena rubra, cotoneaster (verde y deliciana), ólea texano verde y corona de novia.

La particularidad de las mismas radica en las escasas raíces que permiten su desarrollo, por lo que con poco mantenimiento no destruyen cañerías subterráneas ni veredas, además de ser resistentes a climas adversos.