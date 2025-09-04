Gremio de Comercio intercede por despidos en distribuidora

El delegado en Caleta Olivia del Centro de Empleados de Comercio, Ezequiel Escobar, acusó a la gerencia local de Diarco de “persecución laboral y hostigamiento” al personal de esa distribuidora.

Lo dijo al presentarse a media mañana de este jueves en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia, ubicada en el barrio Unión, acompañado por tres empleados de esa firma comercial que fueron despedidos, lo que generó un conflicto que motivó la intervención del organismo laboral.

El mismo ya había dictado el lunes la conciliación obligatoria, por lo cual la distribuidora debería reincorporar a los cesanteados, pero aun no respondió si acatara la resolución del Ministerio en el plazo estipulado por ley, motivo por el cual el gremialista y los tres trabajadores se presentaron hoy en la sede de ese organismo.

Escobar hizo saber que el hostigamiento a gran parte de los 389 empleados de la distribuidora ubicada en el acceso sur de la ciudad, comenzó hace pocos meses con el cambio de gerente y que argumentço los tres despidos en el no acatamiento de directivas, previo haber aplicado sanciones.